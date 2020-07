MAIS FURTOS Mais uma imagem de Jesus desaparece de túmulo no Cemitério Os funcionários fazem diariamente uma ronda por todo cemitério

28 JUL 2020 - 07h:56 Por Talita Matsushita/Alex Santos

Três dias após uma imagem de dois metros de altura, confeccionada em bronze, ser furtada do cemitério local, uma segunda imagem foi furtada no último final de semana, conforme trabalhadores do local. A imagem tinha aproximadamente 1m50 de altura e também era de bronze. O furto ocorreu no final de semana.

Conforme os trabalhadores do local, é comum o furto de peças de bronze das sepulturas. No local não há vigia noturno e os trabalhadores até temem caso tenham que trabalhar no período noturno. “A pessoa vem pra vigiar, mas os malandros vêm armados. Além de furtar pode machucar a gente”, disse.

Os funcionários fazem diariamente uma ronda por todo cemitério, e na segunda-feira deram falta da peça. A família ainda não havia sido informada.

Insegurança e furtos no Cemitério Municipal é assunto na câmara de vereadores

Uma das reivindicações de destaque dos vereadores durante sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Paranaíba, foi a segurança e manutenção do Cemitério Municipal que sofre com o invasão de usuários de drogas, além de registros constantes de furtos de peças ornamentais dos túmulos.

O vereador Adriano Caçula falou sobre a situação do cemitério municipal e sugeriu a instalação de cerca concertina, câmeras entre outros equipamentos de seguraça. Ouça:

Já Andrew Robalinho também deu destaque aos furtos de ornamentos de túmulos e o fato de não ter seguranças no local. O vereador sugeriu colocar cães no cemitério para conter crimes. Ouça: