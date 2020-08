DANIEL V Mau cheiro em estação de tratamento de esgoto não tem solução O mau cheiro tem incomodado moradores do bairro Daniel 5 que fica próximo

6 AGO 2020 - 07h:50 Por Talita Matsushita

O mau cheiro provocado pela ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) de Paranaíba, foi assunto durante discurso do vereador Adriano Caçula (Podemos) na Sessão Ordinária realizada na última segunda-feira (3), na Câmara de Vereadores do município. O mau cheiro tem incomodado, não apenas os moradores do bairro Daniel 5 que fica próximo à estação, mas outros outros bairros na região.

Leocir Teixeira Miranda gerente da Sanesul fala sobre o problema, que não tem solução. Ouça: