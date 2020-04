PREVISÃO Máxima em Paranaíba pode chegar aos 36ºC nesta segunda-feira Calor deve predominar, mas probabilidade de chover é de 80%

6 ABR 2020 - 09h:38 Por Alex Santos

A segunda-feira (6) em Paranaíba amanheceu com céu aberto e temperatura amena, nas primeiras horas do dia os termômetros registravam 18ºC de mínima. Para hoje a temperatura máxima prevista é de 36ºC.

De acordo com Cptec/Inpe, a previsão é de variação de nuvens pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde.

Probabilidade de chover é de 80% e chuvas devem ser localizadas.