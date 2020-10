PREVISÃO Máxima esperada é de 33ºC e 80% de probabilidade de chover O índice de qualidade do ar varia de 39% a 73%

22 OUT 2020 - 08h:14 Por Alex Santos

O dia amanheceu com variação de nuvens e temperatura na casa dos 23ºC, em Paranaíba. A máxima esperada esta quinta-feira (22) é de 33ºC e qualidade do ar varia de 39% a 73%.

Segundo o Climatempo, pode chover no município nesta tarde e noite, com 80% de probabilidade e cerca de 6 mm de chuvas esperados.

ESTADO

O tempo se mantém instável nesta quinta-feira (22) em todas as áreas de Mato Grosso do Sul. Com períodos de sol, ar abafado e pancadas de chuva nos períodos entre tarde e noite.

Apesar das baixas chances de chuvas nas demais áreas, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) não descarta a possibilidade de ocorrência de chuva isolada devido a formação de instabilidades ao longo do dia, uma vez que a umidade e a temperatura favorecem essas condições.