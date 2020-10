PREVISÃO Máxima pode chegar aos 35°C nesta quarta-feira Há possibilidades de pancadas de chuva no município

28 OUT 2020 - 09h:26 Por Alex Santos

Paranaíba amanheceu com céu aberto e temperatura na casa dos 22°C. A máxima pode chegar aos 35°C. Pode chover no município nesta quarta-feira (28), ao menos é o que indica a previsão do Climatempo.

ESTADO

Mato Grosso do Sul pode ter a quarta-feira (28) marcada pela volta das chuvas, Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) que estima dia com céu parcialmente nublado passando a nublado com chuvas em todas as regiões nos períodos da tarde e noite.

A umidade do ar neste dia pode variar entre 85% a 40%. Vento fraco a moderado com possibilidade de rajadas de vento nas regiões norte, central e bolsão.

O tempo estará abafado e as temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 12°C a 36°C no Estado, e na Capital a variação está estimada em 19°C a 32°C.