Máxima pode chegar aos 36ºC em Paranaíba

18 FEV 2020 - 08h:39 Por Alex Santos

O dia amanheceu com sol entre nuvens e temperatura na casa dos 24ºC. A terça-feira (18) em Paranaíba tem previsão de calor, a máxima hoje pode chegar aos 36ºC.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), pela manhã a previsão é de céu parcialmente nublado. No período da tarde a previsão é de céu nublado com possibilidades de pancadas de chuva e trovoadas isoladas, e à noite deve ser de céu parcialmente nublado.

A Umidade relativa do ar no município varia de 45 a 90%. Os ventos são de fraco a moderado sentido nordeste.