PREVISÃO Máxima pode chegar aos 36ºC nesta segunda-feira A umidade do ar varia em 17% e 39% em Paranaíba

12 OUT 2020 - 08h:17 Por Alex Santos

A segunda-feira em Paranaíba amanheceu com céu encoberto por nuvens e temperatura na casa dos 21ºC. A máxima para hoje é de 36ºC e umidade do ar variando em 17% e 39%.

Segundo o Climatempo, pode chover no município nesta segunda, cerca de 90% de probabilidade e 7mm chuva esperados.

ESTADO

O tempo fica firme em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (12) feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil.

A previsão é de céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva significativa.

Conforme prognóstico do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima o dia será marcado pelo início da elevação gradativa da umidade relativa do ar, com os índices mais elevados na parte norte e bolsão.