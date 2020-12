PREPARATIVOS Maycol inicia a transição e já recebe informações

5 DEZ 2020 - 17h:00 Por Talita Matsushita

A primeira reunião da equipe de transição de mandato em Paranaíba ocorreu na manhã de terça-feira (1) no gabinete do prefeito Ronaldo José Severino de Lima (PSDB). O atual prefeito recebeu a equipe nomeada pelo prefeito eleito Maycol Henrique Queiroz de Andrade (PDT) para dar início no processo.

O encontro foi marcado pela apresentação da equipe e foram discutidos temas como pandemia, previdência social, folha de pagamento e precatórios, áreas que preocupam a atual gestão e também a próxima administração municipal.

“As principais áreas nesse processo serão Administração, Saúde, Educação e Finanças. São as áreas mais importantes dentro da prefeitura”, disse o advogado Marcelo Facin, membro da equipe de transição indicada pelo prefeito eleito. Facin é um dos nomes cotados para assumir a Procuradoria na gestão de Maycol.

Ainda nesta semana, Maycol esteve na Secretaria de Saúde na companhia do médico urologista Amaury Mariano, que deve assumir a pasta. “Fomos acompanhar de perto os trabalhos da pasta e conhecer as principais demandas e entender as ações imediatas que precisam ser assumidas. Junto com vários profissionais da saúde estou formando uma equipe que desenvolverá um grande trabalho, para vencer os diversos desafios que precisam ser enfrentados logo no início do ano”, postou Maycol.

Ele disse que o anúncio oficial do nome do secretariado deve ocorrer após 20 de dezembro e não confirmou nenhum dos especulados. Sobre a transição, preferiu ainda não comentar, mas, antecipou que tem cuidado da geração de empregos, principalmente no frigorífico, além de buscar apoio para construção de 400 casas populares.

Conforme Adailda Lopes, procuradora municipal, muitos documentos considerados importantes já estão encaminhados pela atual gestão.