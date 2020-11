ELEITO Maycol já começa a tratar da sua transição O prefeito eleito Maycol esteve em Campo Grande buscando contatos

28 NOV 2020 - 09h:00 Por Talita Matsushita

Uma semana após vencer as eleições em Paranaíba, o prefeito eleito Maycol Henrique Queiroz de Andrade (PDT) esteve em Campo Grande e buscou primeiros contatos, não só com a direção do partido, mas também em órgãos estaduais, antes mesmo de iniciar o processo de transição e começar conversas com o atual gestor Ronaldo José Severino de Lima (PSDB).

Maycol surpreendeu antes mesmo de sair de Paranaíba na segunda-feira (23) rumo à Capital e enfrentou viagem de ônibus, que sai de Paranaíba por volta das 23h e segue por pelo menos cinco horas os 420 quilômetros de distância.

Em rede social ele postou durante o embarque que estaria partindo em busca de recursos e estaria com os deputados Dagoberto Nogueira, Gerson Claro, e João Henrique Catan, além do senador Nelsinho Trad.

Em Campo Grande na terça (24), Maycol esteve com Maria do Carmo, diretora Presidente da SEHAB (Secretaria de Estado de Habitação) e falou sobre os projetos para habitação. No Plano de Governo do pedetista há propostas para viabilizar a implantação de Plano Diretor Habitacional; buscar zerar o déficit habitacional, com a construção de casas populares; e buscar diferentes linhas de financiamento e ações de parcerias para obfas nesse setor, incluindo os Distritos.

Na quarta (25) o prefeito eleito ainda esteve na Superintendência da Caixa Econômica Federal em reunião e ouviu os projetos que a Caixa tem para Paranaíba.

No último dia, quinta (26), antes de retornar ao município, Maycol almoçou com vereador Edmar Pires Junior (Dollar-PSDB) e postou: “Agora é partir para a cidade mais apaixonante do mundo, minha amada Paranaíba”.