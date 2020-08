ELEIÇÕES 2020 Maycol Queiroz alega imprevisto e não comparece a entrevista Em nota, candidato do PDT informou compromosso profissional inadiável

14 AGO 2020 - 17h:10 Por Redação

O candidato a prefeito de Paranaíba (MS) pelo PDT, Maycol Queiroz, não participou da entrevista com pré-candidatos ao Executivo Municipal realizada pela Rádio Cultura FM Paranaíba 106.3MHz na última quinta-feira (13). Em nota, Maycol alegou compromissos profissionais de última hora e pediu desculpas pelo não comparecimento.

Com agendamento fixado previamente e com o aval de todos os pré-candidatos, a emissora vem realizando as sabatinas nas terças e quintas, às 10h30min, não havendo possibilidade de remarcação.

Já foram entrevistados os pré-candidatos Renato Tosta (Avante), Fredson Freitas (Podemos), Edson Gama (Repulicanos) e Sindoley Moraes (PSL).

Devem participar ainda Diogo Robalinho (MDB), Ailson Freitas “Binga” (DEM) e Ronaldo Severino de Lima (PSDB).