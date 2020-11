ELEIÇÕES 2020 Maycol Queiroz e vice discursam após vitória Conforme TSE Maycol Queiroz obteve 7.674 votos de 100% das urnas apuradas

15 NOV 2020 - 21h:39 Por Alex Santos

Após projeções apontarem Maycol Queiroz eleito o próximo prefeito a comandar Paranaíba pelos próximos quatro anos, o candidato discursou para aliados e eleitores na casa de familiares.

Durante apuração o Maycol disse estava no Cemitério Municipal, no túmulo do avô Moacir Queiroz ex-prefeito de Paranaíba.

“Nós temos que governar para o povo de Paranaíba. Nós temos que plantar o amor e governar para todos”, enfatizou maicol.

Para a vice Rosely Freitas, o “sentimento de é gratidão” e agora são “governante de todos.