POLÍTICA MDB quer Tita como pré-candidato a prefeito de Paranaíba Partido espera convencer ex-prefeito a aceitar disputar o pleito

28 JAN 2020 - 11h:49 Por Alex Santos

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) definiu em executiva estadual que o partido deverá lançar candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, além de coligações nas principais cidades de Mato Grosso do Sul, dentre as ambições do partido está disputar a prefeitura de Paranaíba nas eleições municipais deste ano. O nome do ex-prefeito Diogo Tita é o mais cogitado para o pleito, caso aceite o convite do partido.

A informação foi confirmada pelo presidente do diretório estadual do partido, Júnior Mochi, em entrevista ao Jornal do Povo da rádio Cultura FM 106,3 Mhz de Paranaíba, emissora do Grupo RCN de Comunicação. Segundo Mochi, o nome do ex-prefeito é o mais cogitado para disputar as eleições municipais de 2020.

O presidente do diretório do MDB de Paranaíba, vereador Jalmir Modesto também esteve no encontro realizado em Campo Grande, para dar início às tratativas e escolha da data para formalização do convite ao ex-prefeito, juntamente com os principais nomes do partido no Estado.

“Paranaíba obviamente é um dos municípios onde já discutimos isso, o MDB tem total interesse e ter um candidato a prefeito, dentre os nomes cogitados é o nome do nosso pré-candidato, que nós temos interesse em tê-lo como candidato a prefeito, é o ex-prefeito Tita. Estamos tentando convencê-lo aceitar a disputar o pleito eleitoral, ele aceitando e estando à disposição o partido obviamente prestará todo apoio necessário na sua candidatura”, disse.

Mochi disse ainda que a única opção do partido para disputar a prefeitura do município é o ex-prefeito Diogo Tita. A escolha de um segundo nome não está na pauta do partido.

“Não dá pra gente falar que nós temos segunda opção, nossa opção é o Tita. Por algum motivo de ordem pessoal, que nós respeitamos, e ele entender de forma diferente, vamos sentar com o diretório e discutir a possibilidade de outros nomes, mas não está na pauta nesse momento. Nossa pauta é solicitar ao Tita que ele possa colocar seu nome à disposição e ser candidato a prefeito”, finalizou.