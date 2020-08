INVESTIGAÇÃO Mecânico é preso por envolvimento em roubo de caminhonete Ela já foi investigado por receptação de veículos e peças produtos de crime

6 AGO 2020 - 15h:11 Por Alex Santos

Investigação da Polícia Civil de Paranaíba prendeu um mecânico por envolvimento no roubo de uma caminhonete na cidade de São José do Rio Preto (SP), além adulteração de identificação do veículo. Ele foi preso na última terça-feira (4), após mandado expedido pela justiça. Foram cumpridos também dois mandados de busca e apreensão em quatro endereços ligados ao mecânico.

Conforme as investigações, no dia 16 junho uma caminhonete furtada no município paulista foi localizada em um lava-jato de Paranaíba. O proprietário do estabelecimento contou à Polícia Civil que o mecânico deixou o veículo no local, juntamente com outra pessoa não identificada. Na delegacia ele confirmou a versão de que a caminhonete foi deixada pelo mecânico para que fosse lavada.

Na apreensão a Polícia identificou que o veículo não estava com as placas originais, mas com placas de Paranaíba (MS).

Na época a Polícia Civil fez diligências com objetivo de capturar o mecânico em flagrante, em relação aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, porém, ele não foi não localizado.

Nos endereços alvos de busca e apreensão, a Polícia Civil encontrou documentos, celulares, além de uma caminhonete Chevrolet D-20, com suspeita de adulteração e um chassi suspeito de estelionato.

De acordo com Delegado Igor Mendes Ferreira de Faria, responsável pela investigação, o mecânico já foi alvo de outras investigações no município e cidades da região, sendo citado como um possível receptador de veículos e peças produtos de crime. Ele também é investigado suspeito de participar do furto de uma caminhonete F-400, no dia 04 de julho, em Paranaíba.

“Não foram concluídas, mas as investigações vão prosseguir”, disse.

O mecânico está preso na carceragem da 1º Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.