CORONAVÍRUS Médica infectologista explica como testes são realizados A realização de testes rápidos tem gerado dúvidas na população

17 JUN 2020 - 14h:54 Por Talita Matsushita

O teste rápido de anticorpos para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) pode ser usado como apoio para a avaliação do estado imunológico de pacientes que apresentem sintomas da Covid-19. Basicamente, esse tipo de exame aponta se a pessoa teve ou não contato com o vírus. Quando uma pessoa entra em contato com o vírus, o organismo inicia a produção de anticorpos como um mecanismo de defesa. No entanto, é preciso aguardar alguns dias até que a quantidade desses anticorpos seja detectável em um teste (janela imunológica).

Estudos científicos têm demonstrado que, a partir do sétimo dia de sintomas de uma pessoa com Covid-19, é possível detectar anticorpos em testes rápidos, sendo que em grande parte dos produtos registrados na Anvisa os resultados mais robustos foram obtidos a partir do décimo dia. Portanto, é preciso estar atento às instruções de uso dos testes.

A realização de testes rápidos tem gerado dúvidas na população. A médica infectologista, Lauren Zogbi, explica como os testes rápidos são feitos. Ouça:

Ela ainda fala sobre diferença de resultados dos testes da Prefeitura e laboratórios particulares. Ouça: