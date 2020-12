SEM PREVISÃO Ministério diz que não há previsão para duplicação da BR-158 Ministério informa que não existe Estudo de Viabilidade Técnica para duplicação

3 DEZ 2020 - 14h:03 Por Talita Matsushita

Ministério da Infraestrutura respondeu indicação do vereador Andrew Robalinho da Silva Filho (MDB) sobre necessidade de duplicar ouse contribuir terceira faixa e melhorar sinalização vertical e horizontal ao longo da BR-158, trecho entre Cassilândia e Aparecida do Taboado. Conforme resposta, os projetos para realização de restauração com melhorias para BR-158 estão em elaboração, na fase de ensaios e levantamentos de campo, quando os estudos poderão definir tecnicamente necessidade de implantação de terceiras faixas e interseções.

“Estima-se que os referidos projetos serão concluídos ainda no primeiro semestre de 2021, quando poderão ser licitadas as obras, a depender da disponibilidade de recursos orçamentários na época da contratação”, diz o texto.

Ministério ainda informa que atualmente o DNIT detém contratos ativos na BR-158 para execução dos serviços de manutenção e observação inerentes ao Plano Atual de Trabalho e orçamento na rodovia. Além disso, a SuperintendênciaRegional do DNIT no Estado está licitando projetos para execução de obras específicas de manutenção da sinalização da malha viária do Estado.

Ainda na resposta, o Ministério informa que não existe Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para duplicação do trecho da BR-158, nem em elaboração tão menos previsão para análise. “Se encontra em andamento a elaboração de um Termo de Referência, com vistas à contratação de novos estudos para programação da contratação futura de estudos pertinentes a depender de critérios de oportunidade em termos de investimentos e de disponibilidade orçamentária”, finaliza resposta.