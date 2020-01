SEM NOTÍCIAS Morador de Goiás procura pelo pai Isaías em Paranaíba Quando Bruno fez cinco meses ela deixou a criança com a mãe e a irmã

13 JAN 2020 - 16h:28 Por Talita Matsushita

Iracema Alves Oliveira procura pelo pai do sobrinho Bruno Alves de Oliveira, 27 anos, Isaías, que morava em Paranaíba na década de 1990, quando tinha um caminhão azul no qual trabalhava. Estas são as únicas e poucas informações que Iracema tem do pai de seu sobrinho.

Ela conta que a mãe do garoto morou em Paranaíba por um período e quando descobriu que estava grávida voltou para a casa dos pais em GO. Quando Bruno fez cinco meses ela deixou a criança com a mãe e a irmã e teria voltado para Paranaíba.

A mãe de Bruno, segundo Iracema, não dá muitos detalhes da época, mas já contou que o pai não sabia da existência do filho, pois ela nunca contou. Na época, ela dizia que ele era casado e morava no bairro Santo Antônio.

“Minha irmã e mãe do Bruno chama-se Sonia Alves de Oliveira. Não sei qual foi o desenrolar da situação, como os dois deixaram de se falar, mas eu preciso muito encontrar essa pessoa. Meu sobrinho, que eu criei, só quer o direito de conhecer o pai”, disse.

A mulher conta que a única foto que irmã tinha de Isaías sumiu e por isso não tem mais referências.

“Eu quero que ele saiba da história dele”, disse.