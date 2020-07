ESPERANÇA Luzia tem esperança de encontrar o pai biológico em Paranaíba Luzia Ramos da Silva procura o pai biológico, João Ramos da Cruz

28 JUL 2020 - 15h:39 Por Alex Santos

Nascida na cidade de Ilha do Jatobá (hoje extinta), próximo à cidade de Itapura (SP), Luzia Ramos da Silva, de 61 anos, foi adotada aos cinco anos de idade. Os pais biológicos logo despareceram após ser entregue para outra família. Luzia foi levada pelos pais adotivos para morar na cidade de Andradina (SP), município em que reside até hoje.

Segundo Luzia, durante anos procura pela família de sangue, até que localizou a mãe biológica, Eurides Fernandes da Silva e outros meios-irmãos. Ela conta que os pais biológicos se separam anos atrás, quando foi entregue para outra família e perderam contato.

“Fui trazida para Andradina, perdi o contato com todo mundo. Foi todos esses longos anos de procura. Há a curiosidade de querer saber as nossas raízes. Ano passado minha minha mãe, que era separada do meu pai, me encontrou. Foi uma surpresa!”, disse.

Luzia continua em busca do pai biológico e recentemente soube que pai, João Ramos da Cruz, poderia estar residindo em Paranaíba.

“Gostaria muito de saber por onde anda meu pai, o que aconteceu. Sei também que ele tem família em Três Lagoas (MS)”, contou.

Se você tiver alguma informação sobre João Ramos da Cruz, pai biológico de Luzia Ramos da Silva, entrar em contato pelo telefone (18) 9 9791-6064.

Ouça a entrevista abaixo: