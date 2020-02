PESCADOR Moradores protestam contra vazamentos de água

1 FEV 2020 - 08h:34 Por Alex Santos

Além do desperdício de água potável 24 horas por dia, parte da malha asfáltica também acaba sendo danificada. Os vazamentos de água registrados em diversos bairros de Paranaíba e a lentidão nos reparos deixam moradores indignados.

Revoltados com um vazamento, comerciantes da avenida Coronel Gustavo Rodrigues da Silva, região central da cidade, resolveram protestar de maneira inusitada contra a demora no reparo pela Sanesul (Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul), responsável pelo fornecimento de água e manutenção da rede na cidade.

Um manequim caracterizado de pescador foi colocado na avenida para chamar a atenção da empresa. Imagens do protesto viralizaram por redes sociais.

Há cinco meses Alessandra Carvalho pede o conserto de um vazamento em frente a sua casa. “Ligamos os vizinhos ligaram e nada. E o vazamento só aumenta”, expressou.

“Buracos nas ruas fazem aniversário”, comentou Edilza Cassia.

A EMPRESA

Segundo o gerente regional da Sanesul, Leocir Miranda, equipes de Aparecida do Taboado, Inocência e Chapadão do Sul estão no município em um mutirão para reparar problemas de vazamentos de água, com previsão de 40 dias para que todos os pontos sejam solucionados.

“Realmente estamos com uma demanda de muitos vazamentos em Paranaíba. Desde novembro a empresa tem realizado uma obra de setorização, com o objetivo de reduzir as pressões da rede de abastecimento e consequentemente os vazamentos irão diminuir. Vazamentos são perdas para a empresa e para o meio ambiente. Acreditamos que na próxima semana estaremos com a obra pronta”, disse.