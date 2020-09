ACIDENTE Moto pega fogo após motociclista bater em caminhão Motociclista foi levado consciente para a Santa Casa da cidade

27 SET 2020 - 19h:24 Por Alex Santos/Talita Matsushita

Um motociclista ficou ferido após a moto que ele pilotava bater em um caminhão e pegar fogo, no início da noite deste domingo (27), em Paranaíba. O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Antônio Garcia de Freitas, com a Evaristo Pereira Ferreira.

Segundo o Corpo de Bombeiros ao JPNEWS, o caminhão seguia pela Avenida Antônio Garcia de Freitas, sentido região leste da cidade, quando o motociclista que seguia pela Evaristo Pereira Ferreira, sentido norte, invadiu a preferencial e bateu no caminhão.

Com o impacto da batida a moto pegou fogo instantaneamente. O veículo foi totalmente consumido pelas chamas.

Segundo moradores próximos ao acidente, o motociclista ainda desorientado por conta da batida, conseguiu escapar da motocicleta em chamas,além do caminhoneiro prestar socorro ao piloto.

O motociclista foi levado consciente para a Santa Casa de Paranaíba.

(Em breve novas atualizações)