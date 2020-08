COBRANÇA Motoboy é ameaçado por cliente com arma de fogo Funcionário foi receber pagamento de um pedido, mas foi recebido com uma pistola 380

31 AGO 2020 - 17h:50 Por Alex Santos

Um motoboy, de 28 anos, foi ameaçado por um cliente com uma arma de fogo, na noite do domingo (30), em uma residência localizada na rua Dona Bitinha, em Paranaíba. O funcionário foi receber o pagamento de um pedido quando autor apontou uma pistola calibre 38 em sua direção. O homem foi preso pela Polícia Militar.

Segundo a ocorrência, o motoboy foi até a residência levar a maquina de cartão para receber o valor de um pedido feito pelo autor, de 48 anos, que saiu da residência com a pistola em mãos e apontado para direção do rapaz. O autor pediu para que ele ”vazasse” do local. O motoboy acionou a Polícia Militar.

No local a PM avistou o autor consumindo bebida alcoólica, além de várias latas de cerveja vazias. Ao notar a presença da polícia, o homem entregou a pistola para outra pessoa que estava no local.

O homem confessou à policia que a pistola era sua e pediu para que o amigo guardasse em baixo de um colchão.

A PM localizou a pistola da marca Taurus calibre 380 carregada, com validade até 2029, além de 19 munições,

Ainda conforme a ocorrência, o homem ainda é suspeito de ter realizado disparos de arma de fogo em sua residência no dia 3 de agosto.