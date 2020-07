MS-497 Motociclista fica ferido ao ser atingido por condutor embriagado Veículos ficaram parcialmente destruídos com o impacto da colisão

3 JUL 2020 - 18h:54 Por Alex Santos

Um motociclista, de 51 anos, teve ferimentos na perna após ser atingido por um veículo na noite de quinta-feira, por volta das 21h20, no trevo de acesso a rodovia MS-497 e avenida Três Lagoas, em Paranaíba. Teste de alcoolemia constatou que o autor, um homem, de 26 anos, conduzia o veículo embriagado. Estado de saúde do motociclista inspira cuidados.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária Estadual, o veículo com placas de Chapadão do Céu (GO), transitava pela rodovia sentido Porto Alencastro, quando no cruzamento com o trevo de acesso a avenida Três Lagoas, colidiu com o motociclista, que atravessa a pista de rolamento, sentido bairro para a região central da cidade.

O condutor do veículo apresentava comportamento incomum e se expressava com dificuldade, além de caminhar irregular e não respondeu se havia consumido bebida alcoólica, conforme a PMRE.

Após ser submetido ao teste de alcoolemia, foi constatado que o rapaz havia ingerido bebida alcoólica, sendo o resultado de 0,44 mg/l de álcool por litro no sangue.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos na perna direita e encaminhado para a Santa Casa do município, onde foi internado para a realização de cirurgia

O caso foi registrado na 1º DELPOL de Paranaíba, como lesão corporal culposa e conduzir veiculo com capacidade psicomotora alterada.