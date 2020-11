Motociclista fica ferido após ser atingido por carro em alta velocidade Condutor do carro fugiu sem prestar socorro a vítima, que teve ferimentos graves

21 NOV 2020 - 21h:12 Por Alex Santos

Um acidente no início da noite deste sábado (21) entre uma motocicleta e um carro, deixou um jovem, de 22 anos gravemente ferido. O acidente ocorreu por volta das 18h no cruzamento da rua Comendador Garcia com a rua Coronel Carlos, região central de Paranaíba. O condutor do carro fugiu sem prestar socorro.

Segundo informações da Polícia Militar, o motociclista seguia pela rua Coronel Carlos, quando um carro em alta velocidade que seguia pela Comendador Garcia, sentido a Praça do Carnaíba invadiu a preferencial e bateu no motociclista.

O condutor do veículo, ainda não identificado, fugiu do local sem prestar socorro a vítima.

O rapaz teve ferimentos no braço e pernas. O Corpo de Bombeiro encaminhou o motociclista até a Santa Casa da cidade, onde passa por exames.

A PM tenta localizar o condutor do veículo por meio de imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos na região.