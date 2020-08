ACIDENTE Motociclista morre em acidente na rotatória da BR-158 A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito

31 AGO 2020 - 07h:54 Por Talita Matsushita

Um homem de 41 anos morreu no início da manhã desta segunda-feira, por volta das 6h, em acidente envolvendo um caminhão e uma moto na rotatória da BR-158, próximo ao Auto Posto Daniel. Motociclista e caminhão seguiam no sentido Paranaíba - Aparecida do Taboado, as causas do acidente ainda não foram divulgadas. Ele foi identificado como Mariozan Leite Barbiere.

Populares que estavam no local disseram que o motociclista ficou preso às rodas traseiras do caminhão e que possivelmente ele foi tentar ultrapassagem, sem sucesso. Ainda não se sabe se o motociclista era residente em Paranaíba ele estava em uma Honda Broz 150, placa de Miranda-MS.

O motorista ainda muito abalado com o fato disse à Perícia que se deslocava para Três Lagoas a trabalho. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para ser ouvido.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para controlar o trânsito, uma longa fila de veículos se formou no local.