ACIDENTE Motociclista quase cai em córrego ao ser atingido por veículo Motociclista sofreu apenas um corte no braço esquerdo

5 FEV 2020 - 13h:25 Por Alex Santos

Um motociclista de 24 anos, por pouco não caiu no córrego Fazendinha após ser atingindo por um veículo na manhã desta quarta-feira (5), no cruzamento das avenidas Durval Rodrigues Lopes e Felinto Muller, em Paranaíba. O jovem sofreu apenas ferimentos leves e foi levado para a Santa Casa local.

No ano passado um jovem morreu no mesmo local com características semelhantes ao acidente ocorrido nesta manhã.

Imagens de câmeras de um comércio próximo ao local do acidente mostram que o motociclista seguia pela Durval Rodrigues Lopes, momento que é atingido pelo veículo conduzido por uma mulher de 35 anos, que descia pela rua Ana Gomes e realizava manobra de conversão para a avenida Felinto Muller.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista não sofreu nenhum ferimento grave, registrando apenas um corte no braço esquerdo, sendo posteriormente encaminhado para Santa Casa do município. A condutora do veículo não sofreu ferimentos.

(Em breve mais atualizações)

VÍTIMA FATAL

Em 2019, no mesmo local e praticamente com as mesmas circunstâncias, Carlos Eduardo Gomes da Silva, 31 anos, morreu após ser atingido por uma caminhonete que faria a conversão na Avenida Filinto Muller. Com o impacto Carlos foi jogado no córrego Fazendinha.

Na época Fernando Aparecido Gouveia, 21 anos, motorista da caminhonete, havia fugido do local do acidente, porém, foi localizado. O condutor havia ingerido bebida alcoólica não possuía Carteira Nacional de Habilitação, conforme a polícia.