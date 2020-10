FURTO Motor de barco é furtado de escritório do Porto de Areia Ninguém teria visto nenhum movimento e no local

3 OUT 2020 - 09h:35 Por Talita Matsushita

Um motor de popa foi furtado na manhã de sexta-feira, por volta das 5h30, no Porto de Areia Santos em Paranaíba. O motor não estava acorrentado ou trancado e foi levado do escritório do Porto, na entrada da Prainha do Dê, zona rural de Paranaíba.

Conforme boletim de ocorrência, proprietário do motor, comuniciou que que deixou seu barco no Escritório do Porto de Areia Santos, para que o mesmo ficasse guardado, o motor estava acoplado no barco. Ao chegar pela manhã notou que o motor havia sido furtado.

Ele relatou ainda que ninguém teria visto nenhum movimento e no local existe um vigia para cuidar do Porto. Investigadores da Polícia Civil estiveram no local e identificaram um o suspeito, de 49 anos, ele foi levado para a Delegacia e prestou esclarecimentos.