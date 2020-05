CORONAVÍRUS Motorista curado da covid foi tratado com hidroxicloroquina Para a médica Lauren Zogbi foi um conjunto de fatores a cura do paciente

19 MAI 2020 - 14h:45 Por Talita Matsushita

Esiom Geber Batista Ismael, 45 anos, o primeiro paciente curado da covid-19 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de Paranaíba, foi tratado com hidroxicloroquina, azitromicina, além de outros medicamentos, conforme a médica infectologista, Lauren Zogbi.

“Mesmo nós ainda sem muitas evidências, temos algumas indicações de tratamento que estão liberadas pela Anvisa. Dentro destas pesquisas, trabalhos e estudos de leituras que fiz de outros hospitais, como no New English, que é um laboratório américano, nós introduzimos a hidroxicloroquina por cinco dias, foi feito a inoxiaparina em dose plena, além de antibióticos como ceftriaxona e azitromicina para evitar infecções secundárias”, disse.

A médica destacou que mesmo com o uso de antibióticos, por diversos fatores, como ventilação mecânica e estar entubado, o motorista evoluiu para pneumonia por ventilação mecânica e hospitalar.

“Combatemos essa infecção. O covid-19 causa alguns processos inflamatórios no pulmão do paciente, a hidroxicloroquina em si não tenha tido tanto benefício em si, por que não evitou que ele tenha sido entubado por dias, mas com outras medicações já usadas em pacientes críticos, a fisioterapia foi muito importante”, explicou.

Para a médica foi um conjunto de fatores a cura do paciente, como todos da equipe trabalhando juntos.

O paciente continua internado na Santa Casa nos leitos de retaguarda, onde terá acompanhamento com médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapia e assistência social. “O paciente quando sai do quadro de entubação acaba perdendo a parte motora temporariamente. Estamos na fase de reabilitação”, destacou.

Estudos comprovam que o vírus fica no organismo de zero a 14 dias e outros apontam 21 dias, mas exame de contraprova apontam que Eisom já testou negativo para presença do vírus em seu corpo.

“Fizemos o teste após 14 dias e ele já negativou a carga viral do coronavírus”, afirmou.

Ele ficou internado por 15 dias na UTI, porém deu entrada na Santa Casa no dia 26 de abril, totalizando 23 dias. Ele foi aplaudido pelos profissionais da Santa Casa durante a alta na UTI.