COVID-19 Motorista internado com Covid-19 no município permanece entubado Motorista de Itajá (GO) teve febre e apresentou piora nos pulmões

12 MAI 2020 - 15h:47 Por Alex Santos

O estado de saúde do motorista, de 45 anos, internado na Santa Casa de Paranaíba com Covid-19 há cerca de 20 dias, é estável e permanece entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). O paciente, morador de Itajá (GO), apresentou febre e foi medicado com antibiótico.

Ainda conforme a médica Infectologista, Lauren Zogbi, o motorista também passou por exames de Raio-X no último domingo, onde foi detectada uma piora no pulmão, sendo adotados novos procedimentos para recuperação do paciente. “Ele teve piora no pulmão e mudamos algumas coisas para ver ser ele apresenta alguma melhora”, disse.

O motorista é morador da cidade de Itajá-GO e permanecerá em tratamento em Paranaíba, só retornará para a cidade de origem após alta. Como não tem residência no município o caso positivo é contabilizado no município goiano.

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria de Saúde de Paranaíba investiga se o caminhoneiro que foi diagnosticado com covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi transferido para Paranaíba de forma irregular. Houve a denúncia de que a Secretaria Municipal de Itajá-GO teria enviado ele em uma ambulância, porém deixou o paciente nas proximidades da Santa Casa, já que naquele município não haveria estrutura para atender o caso.