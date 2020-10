OPORTUNIDADE MP abre vagas para estagiários em Paranaíba e mais 54 cidades Inscrições vão até dia 30 de novembro e podem ser feitas pelo portal da Fapec

20 OUT 2020 - 16h:27 Por Alex Santos

O Ministérios Público de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para a seleção estagiários com vagas para Paranaíba e mais 54 cidades do Estado. As vagas são para candidatos de nível médio, graduado e pós-graduado.

Candidatos que tiverem interesse podem optar pela realização da prova em uma cidade diferente do município onde está concorrendo à vaga, bastando assinalar a opção no momento da inscrição.

A taxa de inscrição para os candidatos de nível superior/pós graduação (especialização, mestrado e doutorado é de R$ 80, para os candidatos de nível superior/ graduação é R$ 40, e para os candidatos de nível médio R$ 20.

As provas de caráter eliminatório e classificatório estão previstas para o dia 13 de dezembro, e podem ser alteradas em devido ao coronavírus.

As inscrições para o processo de seleção de estagiários podem ser realizadas até dia 30 de novembro, através do portal de concursos da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura). www.fapec.org/concurso.