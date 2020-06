COVID-19 MP emite nota de esclarecimento sobre distanciamento e prevenção Nota diz que esforço pode ser perdido se medidas de prevenção forem relaxadas

22 JUN 2020 - 16h:06 Por Alex Santos

Nota conjunta emitida pelos Ministérios Públicos estadual, federal e do trabalho, pede para que a população paranaibense redobre as medidas de prevenção, de higiene pessoal, que evite aglomerações, além de usar máscara e cumprir regras impostas pelos Decretos Municipais, diante do avanço da covid-19 em Mato Grosso do Sul e com a reabertura do Estado de São Paulo, que tem a maior incidência da doença.

A nota destaca ainda que mesmo com o agravamento da doença no município a estabilidade não foi atingida, mesmo com medidas adotadas pelo Poder Público, porém, o esforço pode ser perdido se medidas de prevenção forem relaxadas.

“Todavia, todo esforço pode ser perdido, se neste momento as medidas de prevenção forem relaxadas, fato este que pode elevar o número de casos e obrigar o Poder Público a adotar medidas mais drásticas, que podem prejudicar muitas empresas e pessoas”.

O documento pede para que a população mantenha o distanciamento social, pois, mesmo com uma ala de UTI(Unidade de Tratamento Intensivo) no município, há escassez em todo país de medicação e entubação para pacientes mais graves.

Adverte ainda que esquipes continuem fiscalizando, bem como multar ou fechar estabelecimentos que descumpram os Decretos Municipais e autue no artigo 268 do Código Penal pessoas que insistirem em aglomerações.

“Esportes coletivos e qualquer tipo de festa que cause aglomeração continuam proibidos”, diz outro trecho da nota.

A nota foi assinada pelos promotores: Juliana Nonato, Ronaldo Vieira Francisco e Leonardo Dumont Palmerston de Paranaíba; Priscila Moreto de Paula, Claudia Fernanda Noriler Silva da procuradoria do Trabalho de Três Lagoas; e Marino Lucianelli Neto da procuradoria Federal de Três Lagoas.

Confira a nota na íntegra: Clique aqui.