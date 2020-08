INVESTIGAÇÃO MP sugere denúncia para avaliação de ‘vigilantes noturnos’ As pessoas que quiserem manter o anonimato podem enviar a informação

3 AGO 2020 - 16h:47 Por Talita Matsushita

Saiba Mais Paranaibenses denunciam ação de vigilantes não regulamentados

Ministério Público recomendou às pessoas que se sentirem lesionadas pelos vigilantes noturnos podem fazer denúncia no órgão, a partir daí será feita avaliação da situação.

As pessoas que quiserem manter o anonimato podem enviar a informação com o maior número de detalhes possíveis das pessoas envolvidas no site do Ministério Público no link da Ouvidoria. Clique aqui para fazer sua manifestação.

Na última semana denúncia de diversos paranaibenses questionaram ações de supostos vigilantes noturnos de ruas. De acordo com moradores, pessoas de outros estados, citando o Ceará, estão oferecendo serviço de vigilância noturna de residências a preços que variam de R$ 30 a R$ 50. "Eles nunca nos passaram informações sobre nada que pudesse levar a prisão de criminosos", segundo sargento Benites da Polícia Militar.

A denúncia aponta que eles não possuem o curso específico para tal função.