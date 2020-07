VIOLêNCIA DOMÉSTICA Mulher apanha do marido com socos e pontapés e homem é preso A mulher estava com com sagramento no nariz e boca e se queixava de dores

28 JUL 2020 - 16h:31 Por Talita Matsushita

Um homem de 29 anos de idade foi preso em flagrante pela Polícia Militar após agredir a esposa, uma mulher de 44 anos, com socos e pontapés e diversas lesões corporais. O fato ocorreu na rua Araxá 3, no bairro de Lourdes, às 18h50 em Paranaíba. A mulher estava com com sagramento no nariz e boca e se queixava de dores nas pernas, ela foi encaminhada para Santa Casa.

Segundo a Polícia Militar, os policiais militares encontraram a mulher sentada de frente a sua residência, com sangramento no nariz e boca e se queixava de dores nas pernas. Testemunhas informaram aos policiais que ouviram gritos vindo da casa, momento em que avistaram a mulher caída ao solo, sendo enforcada por seu marido e já possuía as marcas de agressão física, então foram em socorro dela.

A vítima informou aos policiais que, após uma discussão, seu marido passou a agredi-la com socos e pontapés, o que lhe provocou as lesões no corpo e dores nas pernas. Diante das provas, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem que ainda se encontrava na casa, foi então levado para a delegacia de Polícia Civil onde permanece preso. A mulher foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa.