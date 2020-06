OCORRÊNCIA Mulher bate com cadeira na cabeça do marido durante briga A vítima teve um corte na parte de trás da cabeça

1 JUN 2020 - 16h:32 Por Talita Matsushita

Durante uma confraternização na noite de domingo (31), um homem de 29 anos foi socorrido desorientado depois de ser agredido a cadeiradas pela companheira, uma mulher de 34 anos. Eles estavam na Vila Santa Isabel. O fato foi registrado na manhã desta segunda-feira às 7h28.

Conforme boletim de ocorrência, as agressões tiveram início por volta das 19h de domingo (31), quando o homem e a mulher estavam em uma confraternização e começaram uma discussão, sendo que a mulher com uma cadeira desferiu vários golpes contra o homem.

A vítima teve um corte na parte de trás da cabeça e foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros até a Santa Casa. A mulher não foi encontrada pelos policiais, e segundo informações a vítima estava alcoolizada.

Informações do boletim dão conta de que a PM foi acionada, pois, estaria ocorrendo uma briga no local. Ao chegarem os policiais encontraram o homem aparentemente desmaiado e que se encontrava deitado no chão com um corte na região de trás da cabeça.