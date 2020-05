ACIDENTE Mulher capota caminhonete após bater em motocicletas no centro Condutora teve escoriações leves e recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros

20 MAI 2020 - 18h:47 Por Alex Santos

Uma caminhonete conduzida por uma mulher, de 53 anos, capotou após o veículo que ela conduzia bater em diversas motocicletas nesta quarta-feira (30) por volta das 17h, na rua Treze de Maio, Praça da República, em Paranaíba. A condutora, que faz uso de medicação controlada, teria apresentado mal estar e perdido o controle do veículo. As motocicletas estacionadas na região ficaram danificadas com o impacto da batida.

Funcionários de lojas da região relataram o susto enquanto atendiam clientes nos estabelecimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros ao JPNEWS, no momento do atendimento a condutora apesentava escoriações leves decorrentes do acidente, além de estar com estado emocional instável. Ela foi levada para o pronto socorro da Santa Casa e posteriormente encaminhada para a um hospital particular da cidade.

O trânsito na região ficou parcialmente impedido e houve registro de lentidão. A Polícia Militar esteve no local realizando o controle de tráfego e identificação dos proprietários das motocicletas. No local também houve aglomeração de pessoas.

Os danos materiais nas motocicletas deverão ser respaldados por meio de uma seguradora.