COVID-19 Mulher de 72 anos é 16ª vítima fatal da covid em Paranaíba Esta foi a segu7nda morte registrada no final de semana

4 OUT 2020 - 19h:48 Por Talita Matsushita

Uma mulher de 72 anos, hipertensa e diabética, foi a 16° vítima do coronavírus em Paranaíba; a segunda no final de semana. Boletim epidemiológico deste domingo (4) mostra 739 casos confirmados de c, um caso a mais que no dia anterior. O caso foi confirmado após coleta feita via SWAB. A UTI está com ocupação em 50%.

Dentre os casos confirmados, 508 são considerados recuperados, e 215 casos ativos, sendo dois internados na Santa Casa (um na UTI e outro na ala respiratória) e 213 em isolamento domiciliar.

Doze pessoas aguardam resultados de coletas realizadas, uma delas está internada, o os outros 11 em isolamento domiciliar. Boletim aponta ainda que há quatros pessoas da região internadas na UTI e oito descumpriram isolamento enquanto estavam doentes.