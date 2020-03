FURTO Mulher deixa porta da casa encostada e objetos são furtados Além da porta dos fundos o portão também estava destrancado

5 MAR 2020 - 12h:03 Por Alex Santos

A residência de uma mulher de 40 anos foi invadida na manhã de quarta-feira (4) e vários objetos foram levados. O imóvel localizado na rua Generoso Ponce, região central de Paranaíba, estava com o portão destrancado e a porta dos fundos encostada.

Segundo informações da vítima à Polícia Civil, o quarto do seu filho de apenas 13 anos estava revirado e vários pertences havia sido furtados. Um vídeo game com diversos jogos, tablet, duas parafusadeiras, além uma serra tico-tico e uma mochila escolar foi levado do local.

Conforme a vítima, o portão da residência estava destrancado e a porta de madeira da cozinha estava apenas encostada.

O caso foi registrado como furto na 1º Delegacia de Polícia Civil do município.