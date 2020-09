VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Mulher é acordada na madrugada com socos de marido bêbado Ela se escondeu na casa da vizinha até a chegada da polícia

19 SET 2020 - 09h:00 Por Talita Matsushita

Um homem de 36 anos foi levado para Delegacia após a esposa, de 35 anos, denunciar que ele a agrediu com socos na madrugada deste sábado (19), além disso, quebrou vários móveis da residência do casal. A mulher contou que ele chegou embriagado e a agrediu enquanto ela estava dormindo. O fato ocorreu na rua Daudet Paula, no bairro Industrial de Lourdes, às 0h20.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia militar após receber a denúncia encontrou a mulher escondida na casa da vizinha, pois teria sido agredida pelo marido. Aos policiais da Força Tática, ela relatou que estaria dormindo no momento que o marido chegou totalmente embriagado quebrando alguns móveis, e nesse momento foi até o quarto e começou a agredi-la.

O homem a agrediu com vários socos no rosto, causando alguns hematomas no lado direito e boca. Diante dos fatos, o casal foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.