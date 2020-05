AGRESSÃO Mulher é agredida por namorado ao retornarem de aniversário Mulher deu um tapa no boné do parceiro e foi agredida com um soco

10 MAI 2020 - 16h:02 Por Alex Santos

Uma mulher, de 32 anos, sofreu ferimentos após ser agredida com um soco no rosto pelo namorado, de 30 anos, na noite de sábado (9) no Jardim América, em Paranaíba. O casal retornava de uma festa de aniversário, quando a mulher deu um tapa no boné do rapaz, que acabou a agredindo. O casal havia ingerido bebida alcoólica.

De acordo com as informações da ocorrência, o casal que reside junto há cerca de um ano, retornava de uma festa de aniversário por volta das 23h, quando a mulher bateu no boné do parceiro e foi agredida com um soco no rosto. A força do golpe levou a vítima a cair no chão.

Ainda conforme a ocorrência, a mãe do rapaz socorreu a mulher e a encaminhou para a Santa Casa do município, onde permaneceu internada. A vítima possuía roxidão no rosto, além de sangue no nariz.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica. A vítima foi orientada ao atendimento especializado pela DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Paranaíba.