AGRESSÃO Mulher é agredida por parceiro após se negar manter relações sexuais À PM, o autor negou a versão da vítima e disse que a mulher é agressiva

24 MAI 2020 - 22h:12 Por Alex Santos

Uma mulher, de 27 anos, foi agredida com um soco rosto pelo companheiro, de 25 anos, após uma discussão na noite de sábado (24), em Paranaíba. O casal se relaciona há cerca de quatro meses e segundo ela, ao se negar manter relações sexuais com o homem, foi agredida. O casal foi levado para a delegacia. Autor nega versão dada pela mulher.

Segundo a ocorrência, o casal convive há cerca de quatro meses e a relação é conturbada, com muitas discussões e agressões. A vítima foi até uma barbearia no Jardim América onde estava o homem, quando começaram a discutir. Dentro de um veículo a vítima acabou sendo agredida com um soco no rosto.

Após as agressões, o casal seguiu para uma residência no bairro Universitário II. Segundo a vítima, o homem queria manter relações sexuais com ela, porém, ao se recusar o autor a feriu novamente com socos em seu rosto. À PM, o autor negou a versão da vítima e disse que a mulher é agressiva e apenas se defende de suas agressões.

Os casal foi encaminhado para a delegacia. A mulher apresentava inchaço no rosto, que segundo ela são das agressões sofridas pelo autor.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e violência doméstica.