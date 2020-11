OCORRÊNCIA Mulher é esfaqueada pelo marido durante briga por R$ 4 A mulher possuía perfurações em seu abdômen e foi socorrida

24 NOV 2020 - 16h:22 Por Talita Matsushita

Um casal se desentendeu após o homem de 44 anos pegar R$ 4 reais para comprar bebida alcoólica e a mulher de 24 anos, ao tentar pegar o dinheiro de volta, acabou sendo esfaqueada na região abdominal. O fato aconteceu na noite de segunda-feira (23). O homem foi preso pela Polícia Militar e a mulher socorrida para Santa Casa.

Os policiais militares, por volta das 18h, receberam denúncia, através do telefone 190, de que estaria ocorrendo um briga de casal numa residência localizada na Avenida Getúlio Vargas e um homem estaria gritando por socorro.

No local, a equipe policial se deparou com o casal ainda brigando, a mulher possuía um sangramento em sua barriga e desferia golpes com um rodo em seu marido que estava caído ao solo.

A mulher possuía perfurações em seu abdômen e foi socorrida pelo corpo de bombeiros até a Santa Casa Local, onde relatou aos policiais que seu esposa pegou a quantia de R$ 4 reais para comprar bebidas alcoólicas e que tentou tirar o dinheiro da mão dele, empurrando-o contra a parede, momento em que ele teria sacado um canivete que estava em seu bolso e desferiu dois golpes em sua barriga. O homem possuía escoriações em sua face e cabeça.

Diante disso, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e o encaminhou para a delegacia de Polícia Civil.