CÁRCERE PRIVADO Mulher é liberta após cárcere, agressões e estupro em Paranaíba Ela também foi submetida a afogamentos, agressões como socos e também pauladas

13 ABR 2020 - 16h:22 Por Alex Santos

Uma mulher, de 38 anos, mantida em cárcere privado desde o dia 6 de abril, foi liberta por policiais da Força Tática da Polícia Militar na tarde da última sexta-feira (10), em Paranaíba. A vítima foi encontrada em uma residência na Avenida Paraná, no Bairro de Lourdes. A mulher contou aos policiais que foi submetida a afogamentos, agressões como socos, pauladas e foi estuprada, após acusação de furto de celular. O suspeito, um homem de 58 anos ainda não foi localizado.

De acordo com informações da ocorrência, uma denúncia anônima por volta das 17h levou os policiais até a residência no Bairro de Lourdes, pois uma mulher estava sendo mantida em cárcere privado. No local os policiais foram informados pela vítima que estava presa no imóvel contra a sua vontade.

À PM, a vítima disse ainda que foi acusada pelo agressor de ter furtado um celular, desde então amarrada, era submetida a afogada em uma caixa de água, agredida com socos e pauladas, que só pararam após ser obrigada a praticar sexo sem seu consentimento com o autor.

Na residência a PM também localizou um homem de 56 anos, com sinais de embriaguez, que segundo a vítima seria uma testemunha. A testemunha confirmou os relatos da mulher.

A vítima apresentava ferimentos nas costas, região lombar, além das pernas e se queixava de dores na cabeça, que segundo ela são decorrentes dos puxões de cabelo e pelo autor bater sua cabeça contra o chão.

A vítima foi encaminhada para a 1º DELPOL de Paranaíba, onde o caso foi registrado como sequestro, cárcere privado e estupro. O suspeito até o momento não foi localizado pela polícia.