AGRESSÃO Mulher é presa após esfaquear ex-marido no Santo Antônio Vítima teve um corte na perna; motivo do crime no foi informado

22 NOV 2020 - 14h:25 Por Alex Santos

Uma mulher, de 44 anos, foi presa pela Polícia Militar após ferir o ex-marido com uma faca na noite de sexta-feira (22), em Paranaíba. O crime ocorreu em uma residência na rua Aparecida do Taboado, Bairro Santo Antônio. O homem teve um corte na perna. O motivo do crime não foi informado. A Força Tática da PM foi acionada no local. O homem, de 46 anos, foi encontrado na calçada da residência com um corte na perna esquerda. Ele contou à PM que estava na residência e a ex-esposa acabou o esfaqueando. A autora negou ter ferido o ex-marido, porém, a faca utilizada no crime foi localizada pela PM. A mulher foi encaminhada juntamente com a faca para a 1ª Delegacia de Polícia Civil. O homem foi levado pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa da cidade.

