TRÁFICO Mulher é presa tentando entrar com cocaína em presídio Droga encontrada em um frasco de suplemento vitamínico, seria entregue ao esposo

7 JUL 2020 - 17h:47 Por Alex Santos

Uma mulher, de 31 anos, foi presa em flagrante na tarde desta terça-feira (7), por volta das 12h50, tentando entrar com cerca de 57 comprimidos de cocaína na Penitenciária de Segurança Média de Paranaíba. A droga estava armazenada em um frasco lacrado de suplemento vitamínico e seria entregue, com outros produtos a um interno. A autora e avó do interno foram encaminhadas para a Polícia Civil.

A mulher contou à polícia que comprou produtos de uso doméstico para levar ao esposo, porém, na noite anterior uma pessoa levou um frasco de suplemento vitamínico, e não soube o motivo do envio para o esposo, além de não conhecer o entregador.

Ainda conforme a ocorrência, como a autora não possui carteira de visitante, para ter acesso a unidade penal, chamou a avó do esposo e entrar com os produtos, momento que foi flagrada com a droga. Foi constatado preliminarmente pela Perícia Criminal conter cocaína nas cápsulas.

A Polícia Militar encaminhou as envolvidas para a 1ª DELPOL de Paranaíba.