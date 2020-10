BUSCA E APREENSÃO Mulher é presa por receptação e porte ilegal de arma de fogo Ação conjunta entre PM e PC localizou diversos aparelhos eletrônicos e armas

25 OUT 2020 - 16h:39 Por Alex Santos

As polícias militar e civil cumpriram mandado de busca e apreensão em duas residências, localizadas na rua Araxá e Jupira Prata, em Paranaíba na última sexta-feira (23), e apreenderam armas de fogo, além diversos produtos eletrônicos e objetos sem procedência lícita comprovada.

Segundo a ocorrência, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência localizada na rua Araxá, os agentes localizaram uma motosserra, furadeira, dois televisores de 40 e 46 polegadas, quatro celulares, além de um vídeo game e controles de videogame.

Após buscas na primeira residência os policiais se deslocaram juntamente com uma mulher, de 28 anos, para um imóvel na rua Jupira Prata. No local foi localizado um televisor de 32 polegadas, controle remoto, um tablet, duas bolsas com semi-jóais, além uma espingarda de pressão com numeração parcialmente corrompida e uma arma de fogo tipo espingarda calibre 22.

A mulher alegou aos policiais que apenas residia na primeira residência, porém, documentos pertencentes a ela foram encontrados na segunda residência.

A mulher foi levada para a 1ª Delegacia de Polícia Civil e autuada em flagrante pelos crimes de receptação e posse ilegal de arma de fogo.

Durante o registro da ocorrência policial na delegacia de Polícia Civil, uma vítima reconheceu a televisão de 32 polegadas e uma espingarda de pressão.