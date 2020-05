NOVAS AMIZADES Mulher exibe solicitação de amizade de autor de feminicídio Oito dias após matar a ex, criminoso estaria buscando novas amizades na internet

26 MAI 2020 - 14h:13 Por Leonardo Guimarães

Sergio da Silva Verginio, 31 anos, preso em flagrante pelo assassinato da ex-namorada Valéria Ribeiro, 30 anos, estaria enviando solicitações de amizade para outras mulheres na rede social Facebook. A denúncia foi feita por uma internauta que publicou o pedido de inclusão em sua lista de contatos enviado pelo criminoso. A tentativa de contato teria sido feita no dia 22 de maio, oito dias após cometer o crime e receber alta hospitalar. Sérgio ficou em observação no hospital por ter desferido facadas em seu próprio abdômen após executar a ex-namorada.

De acordo com informações o assassino está detido na 1° Delegacia de Polícia Civil do município, também em caráter de quarentena por ter ficado internado na Santa Casa onde pacientes de covid-19 recebem tratamento. Sérgio deve ser transferido para o presídio municipal após o período.

Em conversa com o JPNEWS, amigos afirmaram que não permitirão que o assassinato de Valéria caia no esquecimento.

O caso

Sérgio Silva matou a ex-companheira no dia 14 de março em sua residência, no bairro Santa Lúcia, por não aceitar o fim do relacionamento. A filha da vítima teria conseguido jogar a arma do assassino na rua, antes que a mãe fosse morta a golpes de faca após o criminoso também efetuar disparos

Investigações apontam que a vítima teria entrado em luta corporal com o assassino, três disparos foram efetuados e, ao soltar a arma, a filha, de 12 anos, conseguiu pegar o revolver calibre 38 e jogar para o lado de fora da casa. O criminoso havia trancado o portão após conseguir entrar no local.

Depois que a arma foi jogada na calçada Sérgio foi até a cozinha da residência, pegou uma faca e atacou a ex-companheira na frente da garota. Valéria foi levada ao hospital ainda com vida, sofreu três paradas respiratórias no caminho e não resistiu aos ferimentos. Sérgio deu facadas em seu próprio abdômen e pediu para que policiais o matassem. Ele foi preso e levado ao hospital.

De acordo com parentes da vítima, o homem já havia invadido a casa anteriormente, pulando o portão para tentar reatar o relacionamento com Valéria. Após a invasão a vítima contratou um pedreiro para fechar a parte de cima do portão. A delegada do caso, Eva Maira Cogo, acredita que o fato de Valéria ter bloqueado o ex-namorado em uma rede social tenha sido o estopim para o crime.