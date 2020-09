TRÁFICO DE DROGAS Mulher finge estar doente para entregar droga a presidiário A PM descobriu o esquema ao encontrar maconha em um tênis

19 SET 2020 - 13h:55 Por Talita Matsushita

Uma jovem de 20 anos foi presa na noite de sexta-feira, por volta das 23h25 após a Polícia Militar descobrir que ela fingiu estar doente para conseguir atendimento médico e dessa forma entregar droga para um presidiário, que também disse estar passando mal e poder ser levado à Santa Casa. A PM descobriu o esquema ao encontrar maconha em um tênis que estava no banheiro do hospital.

Conforme boletim de ocorrência, a PM fazia escolta de um interno do Estabelecimento Penal e fez varredura antes dele entrar no banheiro, quando encontrou 173 gramas da droga no tênis da jovem, após outra busca, mais entorpecente foi encontrado na bolsa dela.

O homem, segundo a polícia, se queixava de dores devido a uma hérnia e por isso foi levado à Santa Casa. Durante o atendimento médico do interno o mesmo pediu para usar o banheiro, então foi realizada uma varredura no local e encontrado um par de tênis com maconha em seu interior, pesando aproximadamente 173,2 gramas.

Antes da varredura uma mulher entrou no mesmo banheiro. Ela se passava por paciente e estava com soro intravenoso, então foi abordada e encontrado na sua bolsa um invólucro com mais maconha, pesando aproximadamente 128,3 gramas.

Foi dada voz de prisão a mesma. Os envolvidos foram entregues na delegacia de Polícia Civil. O advogado da jovem a acompanhou durante todo momento na delegacia. Já o presidiário foi encaminhado de volta ao EpPar.