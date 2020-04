OCORRÊNCIA Mulher invade casa com carro no Centro após beber cerveja Mulher disse que havia bebido umas cinco ou seis latinhas de cerveja

20 ABR 2020 - 15h:04 Por Alex Santos

Uma mulher de 34 anos perdeu o controle do carro em que estava e invadiu uma residência, na rua Warton Barbosa na noite de domingo (19) por volta das 23h, no Jardim Karina, em Paranaíba. Dentro do veículo a PM encontrou uma lata de cerveja vazia. A mulher sofreu ferimentos no queixo e joelho. Já a residência da vítima de 45 anos, teve o muro, cavalete de agua e o portão da casa danificados.

Segundo a ocorrência, durante a Operação Tiradentes a PM foi acionada via 190 a comparecer na rua Warton Barbosa para atendimento de ocorrência de dano. No local a polícia se deparou com o veículo com placas de Paranaíba, atravessado dentro da garagem da residência.

Segundo a vítima, um homem de 45 anos, e proprietário da residência, a mulher estava conduzindo o veículo sentido regiõe Oeste para a região Leste da cidade, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra o portão da sua residência. Com o impacto o muro e o portão da casa foram danificados, além do medidor de água. Uma testemunha, de 49 anos, também relatou a PM que é vizinha do imóvel e que o muro e o medidor de água da sua residência também foram danificados.

Perguntado se a autora havia ingerido bebida alcoólica, ela confessou que havia bebido cerca de cinco a seis latinhas de cerveja. Dentro do veículo a PM encontrou uma latinha vazia de cerveja. O veículo foi danificado na parte dianteira e lateral. A polícia realizou o procedimento administrativo de infrações de trânsito e o veículo foi liberado no local para outra pessoa.

Diante dos fatos a mulher foi conduzida para a 1ª Delegacia de Polícia Civil. Ela também submetida a Exame de Constatação de Embriaguez, sendo avaliada por uma médica legista, a qual atestou que a mulher "Não apresenta embriaguez. Apresenta sinais de ingestão de bebida alcoolica".

A mulher foi liberada após assinar Termo de Compromisso.