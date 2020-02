FATALIDADE Mulher morre após atropelamento na BR-158 Vítima sofria de problemas psicológicos e teria se jogado na frente de veículo

11 FEV 2020 - 00h:32 Por Alex Santos

Uma mulher de 53 anos morreu na noite da segunda-feira (10) ao ser atingida por uma carreta na BR-158, próximo a Vila Raimundo em Paranaíba. Francisca Batista de Souza teria esperado a aproximação de um veículo para e acabou se atirando na frente. Segundo a família, Francisca apresentava quadro de depressão.

Segundo informações da ocorrência, familiares de Francisca relataram a policia que a vítima apresentava nervosismo e estava inquieta, pois possuía quadro de depressão. Ela teria se afastado da propriedade rural da família e retornado após pedido do esposo, porém, sumiu novamente do local.

Ainda de acordo com relato, o esposo e filha da foram até uma porteira da propriedade rural na tentativa de localizar Francisca, momento que ouviram um barulho. O esposo da vítima foi até a rodovia e a encontrou chão com graves ferimentos, mas ainda com vida. Francisca chegou a ser tirada da pista e segurada pelo esposo, porém, acabou não resistindo e faleceu no local.

A família acredita que Francisca aguardou a passagem de uma carreta que seguia sentido Cassilâdia a Paranaíba e se jogou na frente do veículo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) e perícia estiveram no local. O caso foi registrado como morte a esclarecer.