DESENTENDIMENTO Mulher põe fogo no marido após discussão Casal havia ingerido bebida alcoólica antes da briga

4 AGO 2020 - 09h:04 Por Alex Santos

Uma discussão entre casal acabou deixando um homem, de 37 anos, com queimaduras pelo corpo. Uma mulher, de 44 anos, jogou álcool no corpo do esposo e ateou fogo. O caso aconteceu no último sábado (1) em uma residência localizada no bairro De Lourdes, em Paranaíba. O casal havia ingerido bebida alcoólica antes do desentendimento. O homem foi levado para a Santa Casa. A autora não foi localizada pela Polícia.

Conforme a ocorrência, a mãe da autora contou à Polícia Militar que a filha e o esposo começaram a discutir após consumirem bebida alcoólica. Com um isqueiro e um frasco de álcool a mulher acabou ateando fogo no esposo.

A Polícia teve que romper a fechadura para ter acesso a residência do casal, porém, a autora não estava mais no imóvel. O homem foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros até a Santa Casa do município.

O caso foi registrado na 1ª DELPOL de Paranaíba como lesão corporal e violência doméstica.