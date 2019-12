VIOLêNCIA DOMÉSTICA Mulher se esconde no mato com medo de apanhar do marido O homem foi preso em flagrante pela PRF

29 DEZ 2019 - 07h:50 Por Talita Matsushita

A PRF foi solicitada para socorrer a mulher, que temia ser agredida pelo marido - Divulgação Uma mulher, que não teve a idade divulgada, se escondeu no mato, às margens da BR-158 em Paranaíba, com medo com medo do marido agredi-la, na madrugada de sábado (28). Ela foi socorrida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal). Segundo a PRF, por volta das 2h policiais foram solicitados a comparecer na altura do KM 50 da BR 158, local este onde supostamente um homem armado estaria tentando localizar a esposa que havia fugido para o mato com medo de ser agredida por ele. Com da chegada da viatura PRF no local, a vítima sentiu segurança para ir até a viatura pedir apoio. Ela alegou que convive em união estável com o autor há muitos anos, porém, ultimamente, as agressões se tornaram mais constantes. Por isso, resolveu se separar é denuncia-lo por violência doméstica. O autor foi encaminhado à. Delegacia da Polícia Civil de Paranaíba, onde foi preso em flagrante.

Deixe seu Comentário