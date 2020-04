CORONAVÍRUS Mulher tem amostra coletada para investigar supeita de covid A coleta é feita com amostra de secreção nasal e da garganta do paciente

16 ABR 2020 - 16h:39 Por Talita Matsushita

Uma mulher de 41 anos é o caos suspeito de covid-19 mais recente em Paranaíba. A coleta foi realizada na tarde desta quinta-feira. Ela está internada em um hospital paticular do município, com quadro de saúde estável.

A Prefeitura não informou quais sintomas a mulher apresentou ao ser internada, nem mesmo se teria viajado ou contato com caso confirmado.

A coleta é feita com amostra de secreção nasal e da garganta do paciente e é encaminhada ao Lacen (Laboratório Central) em Campo Grande, para uma busca minuciosa pelo material genético do Sars-Cov-2.

Há ainda os chamados testes rápidos, que também são feitos a partir de secreção nasal e de garganta ou sangue. Eles ficam prontos em tempo recorde: entre 10 e 30 minutos, Paranaíba recebeu 60 kits a princípio, eles serão destinados a profissionais de saúde e de segurança.